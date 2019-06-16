СК проводит проверку в связи с гибелью 17-летнего биатлониста

Управление Следственного комитета РФ по республике Крым на своем официальном сайте сообщило, что в регионе проводится проверка в связи с гибелью биатлониста Артемия Хасанкаева. 17-летний спортсмен скончался на тренировочном сборе.

– По данным следствия, 15.06.2019 в первой половине дня несовершеннолетний биатлонист, 2001 года рождения, в группе с другими биатлонистами Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта, под руководством тренера тренировался в горной местности в районе села Рыбачье городского округа Алушта, – говорится в сообщении. – После окончания тренировки и возвращения спортсменов в расположение пансионата "Рыбачий" в селе Рыбачье было обнаружено отсутствие несовершеннолетнего спортсмена.

На первоначальном этапе проверки следователями проведен осмотр комнаты пансионата, где проживал несовершеннолетний. Осмотрен маршрут, по которому передвигались спортсмены. Опрошены тренер, участники юношеской команды биатлонистов, работники пансионата, выполнены иные неотложные проверочные мероприятия.

В ходе осмотра места происшествия телесных повреждений не обнаружено. Следователем назначена медицинская судебная экспертиза.

Хасанкаев был членом юношеской сборной России. На чемпионате мира среди юниоров-2019 в Осрблье он занял 14-е место в индивидуальной гонке.

Сезон-2018/19 Хасанкаев закончил на третьем месте в юношеском рейтинге Союза биатлонистов России (СБР).

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