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Сегодня, 09:35

Серохвостов: «То, что не попал в больницу летом, — уже хорошо»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российский биатлонист Даниил Серохвостов рассказал «СЭ» о летней подготовке к новому биатлонному сезону.

— Как дела со стрельбой этим летом?

— Все лето ковырялся с оружием. Только сейчас на вкатывании пришел к тому, как мне удобно. Наверное, каждый месяц менял настройки. Сейчас в принципе стрельба стабильна. Осталось привыкнуть к изготовке. Думаю, прогресс какой-то есть, но зима покажет.

— Зачем ковырялся?

— Хотелось более стабильную стойку, чтобы все было жестко и меня не шатало в ветер. Пытался все менять, менять, менять. В итоге пришел к старым настройкам. Чуть-чуть изменил по сравнению с тем, что было.

— В чем еще видишь прогресс за время летней подготовки?

— Не знаю. Надеюсь, что он у меня есть. Пока, наверное, не ощущаю его.

— Какие плюсы в текущей работе и подготовке видишь по сравнению с прошлыми двумя сезонами?

— То, что я не попал в больницу летом. Это уже хорошо. Наверное, самый большой плюс. Повезло.

— Повезло или есть какой-то эффект от работы в группе Каминского?

— Да нет. Я работаю все с тем же иммунологом. Просто так получилось, что не было никакой инфекции. Всего один раз за лето клещ укусил. Поэтому пронесло.

— Ты же еще на гвоздь наступал.

— Да. Но там три дня температура побыла и все, — сказал Серохвостов «СЭ».

Полностью интервью Даниила Серохвостова читайте на сайте «СЭ».

Биатлон
Даниил Серохвостов
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