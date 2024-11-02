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Сегодня, 09:50

Серохвостов не видит себя в топ-2 российских биатлонистов

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Участник Олимпиады в Пекине Даниил Серохвостов сообщил «СЭ», что не видит себя в числе двух лучших биатлонистов России.

— Ты, как и, наверное, многие, уверен, что в этом сезоне российских спортсменов не допустят до международных соревнований. Понимаешь, что пропуск сезона сокращает нашу потенциальную команду на Олимпиаде до двух человек?

— Это было понятно еще два года назад, что у нас не будет расширенной квоты.

— Видишь ли ты себя в топ-2 российских биатлонистов?

— На данный момент не вижу. Меня этот вопрос, наверное, не особо волнует. Меня больше волнует, допустят нас или нет. Без разницы, кто топ-2, если на Олимпиаду никого не пустят, — сказал Серохвостов «СЭ».

Полностью интервью Даниила Серохвостова читайте на сайте «СЭ».

Биатлон
Даниил Серохвостов
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