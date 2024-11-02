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Сегодня, 09:20

Серохвостов — о работе с Каминским: «Стали общаться и работать вместе чуть больше»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российский биатлонист Даниил Серохвостов рассказал «СЭ» о том, как проходило возвращение в группу Юрия Каминского. Два года назад Серохвостов и Карим Халили переходили из этой группы в группу Артема Истомина, но о причинах перехода не говорили. С нынешнего сезона Даниил снова тренируется с Каминским, а Халили остался работать с Истоминым.

— Спустя два года ты вернулся в группу Каминского. Насколько все в ней изменилось? Насколько сам Юрий Михайлович изменился?

— Сложно ответить. Если с моей точки зрения смотреть, то думаю, что Юрий Михайлович все-таки изменился. Мы стали обсуждать какие-то моменты, общаться и работать вместе чуть больше, чем обычно.

— Был у вас какой-то отдельный разговор, предшествующий возвращению?

— Был разговор в Мурманске.

— Как это выглядело?

— Он написал мне, что давай обсудим. Мы обсудили это все во время соревнований.

— Попытки оставить все как есть и пойти по пути Карима у тебя были?

— Это, конечно, все обсуждалось перед тем, как я сделал выбор. Решили, что будет лучше в команде.

— Повлияло ли на твое возвращение то, что тренер по стрельбе Максим Максимов покинул группу Каминского? Ходили слухи, что два года назад он стал причиной вашего с Каримом ухода.

— Нет, не повлияло.

— Как думаешь, стал ли ты сильнее за эти два года? От кого-то слышал мнение, что Серохвостов не прогрессирует.

— Это Юрий Михайлович так говорил. Думаю, что стал. Просто мне мешали постоянные болезни, которые сопровождались длительным лечением в больнице с антибиотиками. В принципе по показателям летом я был достаточно сильным, да и после болезни тоже, когда восстанавливался. В прошлом году была плохая стрельба, потому что очень мало работал и стрелял летом. В позапрошлом, думаю, был намного сильнее, чем в олимпийский год. Посмотрим, как будет в этом сезоне, — сказал Серохвостов «СЭ».

Полностью интервью Даниила Серохвостова читайте на сайте «СЭ».

Биатлон
Даниил Серохвостов
Юрий Каминский
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