Российский биатлонист Александр Логинов в прямом эфире комментатора Дмитрия Губерниева в Instagram отметил, что готов подстроиться под любой тренерский коллектив.

— На меня ситуация в СБР не влияет, — сказал Логинов. — Я не зацикливаюсь на этом. В любом случае подстроюсь под любой тренерский коллектив. Нужно проявлять самодисциплину.

Сейчас чуть-чуть медийное поле не такое активное, поэтому слишком заострено внимание на этой ситуации. Надеюсь, все, в конце концов, пойдет на благо нашему спорту.

Революция подавлена, имена новых тренеров назовут в конце недели