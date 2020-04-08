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«На меня ситуация в СБР не влияет». Логинов — о процессе назначения новых тренеров сборной

12:39
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Российский биатлонист Александр Логинов в прямом эфире комментатора Дмитрия Губерниева в Instagram отметил, что готов подстроиться под любой тренерский коллектив.

— На меня ситуация в СБР не влияет, — сказал Логинов. — Я не зацикливаюсь на этом. В любом случае подстроюсь под любой тренерский коллектив. Нужно проявлять самодисциплину.

Сейчас чуть-чуть медийное поле не такое активное, поэтому слишком заострено внимание на этой ситуации. Надеюсь, все, в конце концов, пойдет на благо нашему спорту.

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