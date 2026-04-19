РИА «Новости»: «Спартак» показал наибольший убыток среди клубов РПЛ по итогам 2025 года

Московский «Спартак» завершил 2025 год с самым крупным чистым убытком среди клубов РПЛ, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на финансовую отчетность.

Чистый убыток «Спартака» составил 3,65 миллиарда рублей. Годом ранее аналогичный показатель равнялся 1,465 миллиарда рублей, таким образом он увеличился на 149 процентов.

Кроме того, отрицательный финансовый результат по итогам 2025 года зафиксировали «Сочи» (877,3 миллиона рублей), московский «Локомотив» (859,4 миллиона рублей), самарские «Крылья Советов» (628,9 миллиона рублей), «Оренбург» (63,9 миллиона рублей) и «Нижний Новгород» (7,4 миллиона рублей).

Чемпионом РПЛ сезона-2024/25 впервые в истории стал «Краснодар». В тройку призеров также вошли петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Сезон-2025/26 завершится 17 мая, на данный момент первое место занимает «Краснодар» с 53 очками, далее следуют «Зенит» (52) и московский «Локомотив» (48).

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