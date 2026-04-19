РИА «Новости»: «Спартак» показал наибольший убыток среди клубов РПЛ по итогам 2025 года
Московский «Спартак» завершил 2025 год с самым крупным чистым убытком среди клубов РПЛ, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на финансовую отчетность.
Чистый убыток «Спартака» составил 3,65 миллиарда рублей. Годом ранее аналогичный показатель равнялся 1,465 миллиарда рублей, таким образом он увеличился на 149 процентов.
Кроме того, отрицательный финансовый результат по итогам 2025 года зафиксировали «Сочи» (877,3 миллиона рублей), московский «Локомотив» (859,4 миллиона рублей), самарские «Крылья Советов» (628,9 миллиона рублей), «Оренбург» (63,9 миллиона рублей) и «Нижний Новгород» (7,4 миллиона рублей).
Чемпионом РПЛ сезона-2024/25 впервые в истории стал «Краснодар». В тройку призеров также вошли петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Сезон-2025/26 завершится 17 мая, на данный момент первое место занимает «Краснодар» с 53 очками, далее следуют «Зенит» (52) и московский «Локомотив» (48).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|0
|3
|27-13
|27
|
2
|Динамо
|12
|8
|1
|3
|19-12
|25
|
3
|ЦСКА
|12
|7
|4
|1
|21-12
|25
|
4
|Спартак
|12
|7
|2
|3
|21-10
|23
|
5
|Краснодар
|12
|6
|5
|1
|20-14
|23
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Ростов
|12
|4
|3
|5
|13-17
|15
|
8
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
9
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
|
10
|Динамо Мх
|12
|4
|1
|7
|16-23
|13
|
11
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
12
|Рубин
|12
|2
|6
|4
|12-18
|12
|
13
|Локомотив
|12
|2
|5
|5
|16-16
|11
|
14
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
|
16
|Факел
|12
|1
|3
|8
|8-20
|6
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|- : -
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|- : -
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|- : -
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|- : -
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|- : -
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|- : -
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|- : -
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|11
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1