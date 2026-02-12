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Халили победил в гонке преследования на Кубке Содружества

Ана Горшкова
Корреспондент
Карим Халили.
Фото СБР

Карим Халили одержал победу в гонке преследования на Кубке Содружества в Сочи.

Он преодолел дистанцию 12,5 км за 34 минуты 5 секунд и допустил три промаха на четырех огневых рубежах.

Второе место занял Кирилл Бажин (+6,5; 3 промаха). Третьим стал Даниил Серохвостов (+34,1; 1 промах).

11 февраля Халили стал победителем спринта на пятом этапе Кубка Содружества.

Кубок Содружества. 5-й этап. Сочи

Гонка преследования. Мужчины

1. Карим Халили — 34.05,0 (3 промаха)

2. Кирилл Бажин — +6,5 (3)

3. Даниил Серохвостов — +34,1 (1)

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Даниил Серохвостов
Карим Халили
Биатлон
Кирилл Бажин
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