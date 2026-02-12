Халили победил в гонке преследования на Кубке Содружества
Карим Халили одержал победу в гонке преследования на Кубке Содружества в Сочи.
Он преодолел дистанцию 12,5 км за 34 минуты 5 секунд и допустил три промаха на четырех огневых рубежах.
Второе место занял Кирилл Бажин (+6,5; 3 промаха). Третьим стал Даниил Серохвостов (+34,1; 1 промах).
11 февраля Халили стал победителем спринта на пятом этапе Кубка Содружества.
Кубок Содружества. 5-й этап. Сочи
Гонка преследования. Мужчины
1. Карим Халили — 34.05,0 (3 промаха)
2. Кирилл Бажин — +6,5 (3)
3. Даниил Серохвостов — +34,1 (1)
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