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Поварницын стал победителем индивидуальной гонки на Кубке России в Тюмени

Алина Савинова

Александр Поварницын завоевал золото в индивидуальной гонке на втором этапе Кубка России по биатлону в Тюмени.

Спортсмен не допустил ни одного промаха на огневых рубежах и финишировал с временем 36 минут 36,7 секунды.

Серебряным призером стал Кирилл Бажин (+40,9 секунды; 0 промахов), бронзовым — Карим Халили (+1 минута 10,2 секунды; 1 промах).

Днем ранее у женщин победу в индивидуальной гонке одержала Виктория Метеля. Второе место заняла Юлия Коваленко, третье — Кристина Резцова.

В субботу, 13 декабря, на втором этапе Кубка России по биатлону состоятся мужской и женские спринты.

Кубок России по биатлону-2025/26

2-й этап. Тюмень

Индивидуальная гонка

Мужчины, топ-6

1. Александр Поварницын — 36.36,7 (0)

2. Кирилл Бажин — 40,9 (0)

3. Карим Халили — 1.10,2 (1)

4. Александр Логинов — 1.33,1 (2)

5. Антон Бабиков — 1.50,0 (1)

6. Михаил Бурундуков — 2.15,2 (1)

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Александр Поварницын
Карим Халили
Биатлон
Кирилл Бажин
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