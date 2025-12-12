Поварницын стал победителем индивидуальной гонки на Кубке России в Тюмени
Александр Поварницын завоевал золото в индивидуальной гонке на втором этапе Кубка России по биатлону в Тюмени.
Спортсмен не допустил ни одного промаха на огневых рубежах и финишировал с временем 36 минут 36,7 секунды.
Серебряным призером стал Кирилл Бажин (+40,9 секунды; 0 промахов), бронзовым — Карим Халили (+1 минута 10,2 секунды; 1 промах).
Днем ранее у женщин победу в индивидуальной гонке одержала Виктория Метеля. Второе место заняла Юлия Коваленко, третье — Кристина Резцова.
В субботу, 13 декабря, на втором этапе Кубка России по биатлону состоятся мужской и женские спринты.
Кубок России по биатлону-2025/26
2-й этап. Тюмень
Индивидуальная гонка
Мужчины, топ-6
1. Александр Поварницын — 36.36,7 (0)
2. Кирилл Бажин — 40,9 (0)
3. Карим Халили — 1.10,2 (1)
4. Александр Логинов — 1.33,1 (2)
5. Антон Бабиков — 1.50,0 (1)
6. Михаил Бурундуков — 2.15,2 (1)