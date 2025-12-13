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13 декабря 2025, 06:05

Кубок России по биатлону, этап в Тюмени: трансляция спринта у женщин

Женский спринт пройдет на этапе Кубка России в Тюмени
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото СБР, Telegram

Женский спринт состоится на втором этапе Кубка России по биатлону в Тюмени в субботу, 13 декабря. Старт гонки — в 9.00 по московскому времени.

Следить за результатами гонки можно в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире гонку будут показывать каналы «Матч ТВ», «Матч! Арена» и «Матч! Планета» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

В четверг, 11 ноября, в Тюмени прошла женская индивидуальная гонка, первое место заняла Виктория Метеля (35:11.0, 0 промахов), второй финишировала Юлия Коваленко (+52.9, 2 промаха), третьей — Кристина Резцова (+1:02.4, 3 промаха). В воскресенье, 14 декабря, будет проведен масс-старт.

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