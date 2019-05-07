Олимпийский чемпион 2014 года Антон Шипулин считает, что круговорот тренеров в российском биатлоне связан с нехваткой качественных специалистов.

– Кадров не хватает. Именно хороших специалистов, которые бы удовлетворяли спортсменов и руководство, их можно посчитать на пальцах. Это наша проблема, возвращаясь к нашей спортивной система. Необходимо учить новых специалистов. Нужна поэтапность и стабильность, – признался Шипулин интервью Марии Командной на Youtube-канале Commandos.

Антон Шипулин: "В российском биатлоне нет команды"

Антон Шипулин – о завершении карьеры: "Могут приехать и сказать: "Ты не поедешь на чемпионат мира". Зачем это надо?"

Антон Шипулин: "За год до Олимпиады косвенно предлагали принимать допинг"

"Лапшин был в списках Родченкова, но выступал за Южную Корею". Шипулин – о двойных стандартах в спорте