СБР объявил состав сборной России на первый этап Кубка Содружества по биатлону

Союз биатлонистов России (СБР) утвердил состав национальной команды на первый этап Кубка Содружества сезона-2026/27.

В заявку вошли 31 спортсмен — 16 мужчин и 15 женщин. Решение о составе команды единогласно принял исполком тренерского совета СБР.

Состав сборной России на первый этап Кубка Содружества:

Мужчины: Дмитрий Евменов, Юрий Иванов, Александр Поварницын (все — Московская область), Кирилл Бажин, Савелий Коновалов (оба — Свердловская область), Алексей Вагин, Тимофей Грехов (оба — ХМАО-Югра), Александр Корнев, Егор Соломенников (оба — Удмуртия), Михаил Куприн, Алексей Матвеев (оба — Тюменская область), Роман Канаровский (Санкт-Петербург), Ярослав Конкин (Мордовия), Эдуард Латыпов (Башкортостан), Евгений Сидоров (Красноярский край), Даниил Усов (Пермский край).

Женщины: Виктория Бажина, Маргарита Болдырева, Валерия Полянская, Светлана Якуничева (все — Тюменская область), Ирина Казакевич, Инна Терещенко, Виолетта Шадрина, Анастасия Шевченко (все — Свердловская область), Елизавета Бурундукова, Ульяна Черепанова (обе — Башкортостан), Юлия Коваленко (Красноярский край), Анастасия Куприянова (Пермский край), Алина Плицева (ХМАО-Югра), Кристина Резцова (Московская область), Татьяна Фролова (Санкт-Петербург).

Первый этап Кубка Содружества пройдет с 26 по 30 ноября в Ханты-Мансийске. В программу соревнований входят спринтерские гонки и масс-старты.