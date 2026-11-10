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СБР объявил состав сборной России на первый этап Кубка Содружества по биатлону

СБР объявил состав сборной России на первый этап Кубка Содружества по биатлону

Сергей Ярошенко

Союз биатлонистов России (СБР) утвердил состав национальной команды на первый этап Кубка Содружества сезона-2026/27.

В заявку вошли 31 спортсмен — 16 мужчин и 15 женщин. Решение о составе команды единогласно принял исполком тренерского совета СБР.

Состав сборной России на первый этап Кубка Содружества:

Мужчины: Дмитрий Евменов, Юрий Иванов, Александр Поварницын (все — Московская область), Кирилл Бажин, Савелий Коновалов (оба — Свердловская область), Алексей Вагин, Тимофей Грехов (оба — ХМАО-Югра), Александр Корнев, Егор Соломенников (оба — Удмуртия), Михаил Куприн, Алексей Матвеев (оба — Тюменская область), Роман Канаровский (Санкт-Петербург), Ярослав Конкин (Мордовия), Эдуард Латыпов (Башкортостан), Евгений Сидоров (Красноярский край), Даниил Усов (Пермский край).

Женщины: Виктория Бажина, Маргарита Болдырева, Валерия Полянская, Светлана Якуничева (все — Тюменская область), Ирина Казакевич, Инна Терещенко, Виолетта Шадрина, Анастасия Шевченко (все — Свердловская область), Елизавета Бурундукова, Ульяна Черепанова (обе — Башкортостан), Юлия Коваленко (Красноярский край), Анастасия Куприянова (Пермский край), Алина Плицева (ХМАО-Югра), Кристина Резцова (Московская область), Татьяна Фролова (Санкт-Петербург).

Первый этап Кубка Содружества пройдет с 26 по 30 ноября в Ханты-Мансийске. В программу соревнований входят спринтерские гонки и масс-старты.

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Биатлон
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