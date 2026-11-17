В СБР заявили, что будут взаимодействовать с ФХР и ФЛССР по вопросам допуска спортсменов к международным турнирам

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров в разговоре с «СЭ» рассказал о взаимодействии с Федерацией хоккея России (ФХР) и Федерацией лыжного спорта и сноуборда России (ФЛССР) по вопросам возвращения российских спортсменов на международные соревнования.

— Будете ли вы взаимодействовать с ФХР и ФЛССР по вопросам допуска биатлонистов, учитывая недавние новости об отказе ряда стран играть с российскими спортсменами и впускать их на территорию проведения соревнований?

— Конечно, мы будем с ними общаться на эту тему. Мы и так постоянно взаимодействуем с этими федерациями. В Олимпийском комитете мы практически ежедневно общаемся вообще со всеми.

Российские биатлонисты отстранены от международных соревнований с 2022 года. Тогда же Международный союз биатлонистов (IBU) приостановил членство СБР.

Действующие правила IBU не предусматривают выступления спортсменов в нейтральном статусе. СБР оспаривает отстранение в Спортивном арбитражном суде (CAS). Решение по делу пока не вынесено.