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Дмитрий Васильев отреагировал на слова Евгения Плющенко, раскритиковавшего депутатов

Васильев — о словах Плющенко про «депутатов, которые говорят ерунду»: «Очень опасное заявление с его стороны»

Алексей Михайлов

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев назвал опасными слова двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко о критике депутатов.

Поводом послужила заявка академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» на получение гранта Президентского фонда культурных инициатив в размере 24,1 миллиона рублей для проведения ледового шоу «Снежная королева». Проект планируется реализовать с 15 января 2027 года по 30 июня 2028 года. Некоторые спортивные и политические деятели подвергли критике эту инициативу на фоне выступления сына Плющенко Александра за сборную Азербайджана.

Плющенко-старший в интервью «РИА Новости» заявил, что старается не обращать внимания на «критику депутатов, которые говорят ерунду».

«Это очень опасное заявление с его стороны. Потому что депутаты — это избранные народом люди. Фактически Плющенко в данном случае оскорбляет не каких-то конкретных депутатов, а огромное количество людей в нашем государстве, жителей нашей страны. Получается, что ему наплевать не просто на определенных депутатов, а на значительную часть наших граждан. А это очень опасно», сказал Васильев «РИА Новости», комментируя слова Плющенко.

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Источник: РИА Новости
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