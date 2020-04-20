Известный комментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение, что олимпийский чемпион Алексей Волков, который был включен в тренерский штаб сборной России будет хорошим специалистом.

— Алексей Волков в качестве одного из наставников резервной сборной России по биатлону решение мудрое! Леша будет классным тренером, я убежден! Молодец , что в депутаты не пошел! Надо кому-то и настоящим делом заниматься, — написал Губерниев в своем Telegram-канале.