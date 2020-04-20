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Губерниев — о Волкове: «Алексей будет классным тренером, я убежден»

17:56
Алексей Волков. Фото СБР
Алексей Волков. Фото СБР
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение, что олимпийский чемпион Алексей Волков, который был включен в тренерский штаб сборной России будет хорошим специалистом.

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— Алексей Волков в качестве одного из наставников резервной сборной России по биатлону решение мудрое! Леша будет классным тренером, я убежден! Молодец , что в депутаты не пошел! Надо кому-то и настоящим делом заниматься, — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

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