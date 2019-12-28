Елисеев и Юрлова-Перхт заняли последнее место в масс-старте на Рождественской гонке

Итальянские биатлонисты Доротея Вирер и Лукас Хофер заняли первое место в масс-старте в рамках традиционной Рождественской гонки, которая проходит в немецком Гельзенкирхене.

Второе место заняли немцы Лаура Дальмайер и Филипп Наврат, третьими финишировали украинцы Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный.

Россияне Екатерина Юрлова-Перхт и Матвей Елисеев заняли последнее, 10-е место. Спортсмены во время гонки по разу упали, и не смогли наверстать отставание.