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Елисеев и Юрлова-Перхт заняли последнее место в масс-старте на Рождественской гонке

21:08
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Итальянские биатлонисты Доротея Вирер и Лукас Хофер заняли первое место в масс-старте в рамках традиционной Рождественской гонки, которая проходит в немецком Гельзенкирхене.

Второе место заняли немцы Лаура Дальмайер и Филипп Наврат, третьими финишировали украинцы Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный.

Россияне Екатерина Юрлова-Перхт и Матвей Елисеев заняли последнее, 10-е место. Спортсмены во время гонки по разу упали, и не смогли наверстать отставание.

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