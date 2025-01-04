Бабиков: «Я ближе к таким шоу-гонкам, чем к гонкам Кубка России»

Чемпион мира по биатлону Антон Бабиков рассказал «СЭ» свои впечатления от выступления в квалификации Гонки чемпионов в Рязани.

— Тяжеловато. Кажется, что шоу-гонка, но мы все равно выкладываемся. Хочется показать хороший уровень, но по такой трассе бежать очень тяжело, потому что негде отдыхать, трудно проходить повороты. Находишься в постоянном напряжении.

— Стрелять как?

— Не так проблематично, как бежать.

— Не думал пропустить этот старт, как это сделал лучший биатлонист России на сегодняшний день?

— Это кто?

— Серохвостов.

— Он может себе позволить пропускать любые гонки. Я, наоборот, ближе к таким гонкам, чем к гонкам Кубка России, — сказал Бабиков.