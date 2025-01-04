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Сегодня, 18:34

Бабиков заявил, что формат Гонки чемпионов обесценивает лыжные этапы

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Чемпион мира по биатлону Антон Бабиков рассказал «СЭ», что ему не понравилось в формате Гонки чемпионов, которая проходит в Рязани.

— В формате что-то бы хотел поменять?

— Много чего. Надеюсь, что организаторы будут собирать мнения и учитывать ошибки. Я бегал еще в 2017-м году Гонку чемпионов в Тюмени. Мы начинали со стрельбы дуэльной, чтобы определить, кто будет выбирать. Это тоже интересный формат. Во-вторых, не делал бы эстафету лыжница-лыжник, а потом уже мы. Потому что так лыжные скорости немножко обесцениваются. Не думаю, что они будут делать большие отрывы на лыжных этапах. Но если бы мы побежали в другом формате, то было бы сложнее. Да, сложнее организовать с точки зрения логистики стадиона, но точно интереснее.

— Но если биатлонистов поставить вперед, то интрига может умереть раньше.

— Зато не будут обесцениваться лыжные этапы. А так они пройдут — и все. Не будет большой разницы между лыжниками на километровом кругу. Они не будут делать большие разрывы. А если бы какие-то ошибки произошли в биатлонных этапах, то лыжники могли бы тянуться и пытаться сокращать. Если пойдут масс-стартом, то привезет лыжница лыжнице 3 секунды, то что? На биатлонных этапах — это не большие отставания, — сказал Бабиков «СЭ».

Антон Бабиков
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