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Майгуров: «В эпоху изоляции нам нужны такие соревнования, как Гонка чемпионов»

Сергей Ярошенко
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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о значимости Гонки чемпионов"в период отстранения российских спортсменов от международных соревнований.

«Гонка чемпионов — уникальное событие. Нам удалось найти несколько дней в календаре для такой интересной гонки. Спасибо и Елене Валерьевне Вяльбе за поддержку. В эпоху международной изоляции нашим спортсменам очень нужны соревнования такого плана, как Гонка чемпионов. На этой гонке соберется много болельщиков, чего не часто встретишь сейчас, к сожалению, на биатлонных и лыжных трибунах», — приводит слова Майгурова «ВсеПроСпорт».

Гонка чемпионов по биатлону и лыжным гонкам пройдет в Рязани 4-5 января. Призовой фонд соревнования составляет 12 миллионов рублей.

Российские лыжники и биатлонисты отстранены от международных соревнований с 2022 года.

Источник: ВсеПроСпорт
Биатлон
Виктор Майгуров
Елена Вяльбе
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