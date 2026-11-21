Корнев стал победителем масс-старта на этапе «Золотой лиги биатлона» в Ханты-Мансийске
Российский биатлонист Александр Корнев выиграл масс-старт на первом этапе «Золотой лиги биатлона». Соревнования проходят в Ханты-Мансийске.
Корнев преодолел дистанцию за 32 минуты 18,2 секунды, допустив четыре промаха.
Второе место занял россиянин Даниил Сгибнев, отстав на 1,9 секунды при двух промахах. Третьим финишировал белорус Антон Смольский — 15,1 секунды при четырех промахах.
Золотая лига биатлона
1-й этап, Ханты-Мансийск
Масс-старт, 12 км
Мужчины
Топ-5
1. Александр Корнев (Россия) — 32.18,2 (4 промаха)
2. Даниил Сгибнев (Россия) -1,9 секунды (2 промаха)
3. Антон Смольский (Белоруссия) — 15,1 секунды (4 промаха)
4. Савелий Коновалов — 16,0 секунды (1 промах)
5. Виктор Плицев (Россия) — 16,1 секунды (3 промаха)
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