Губерниев о решении IBU оставить в силе отстранение россиян: «Биатлонистов допустят последними»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился с «СЭ» мнением о решении Международного союза биатлонистов (IBU) оставить в силе отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

«Это не новость. Новость была бы, если нас допустили. Невозможно сейчас представить, что наши биатлонисты с оружием колесят по Европе, им все дают визы... Биатлонисты будут допущены последними. Мы соревнуемся внутри страны — старт сезона будет через неделю. Россия и Белоруссия — нам не жить друг без друга», — сказал Губерниев «СЭ».

Отстранение российских биатлонистов действует с конца февраля 2022 года. В пятницу, 20 ноября IBU продлил срок санкций до конца сезона-2026/27. Аналогичные ограничение действуют и по отношении к спортсменам из Белоруссии.