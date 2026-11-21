Васильев о решении IBU оставить в силе отстранение россиян: «Там столько русофобов, что сложно рассчитывать на здравый смысл»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал «СЭ» решение Международного союза биатлонистов (IBU) оставить в силе отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

«В биатлоне совсем катастрофическая ситуация. Там такое большое количество русофобов, что очень сложно рассчитывать на здравый смысл. Правда, в IBU выбран новый президент, поэтому есть надежда на возвращение. Может быть, ему просто нужно время, чтобы освоиться. Ему будет непросто. Но то, что наш вопрос не обсуждается на конгрессе — это плохо», — сказал Васильев «СЭ».

Отстранение российских биатлонистов действует с конца февраля 2022 года. В пятницу, 20 ноября IBU продлил срок санкций до конца сезона-2026/27. Аналогичные ограничение действуют и по отношении к спортсменам из Белоруссии.