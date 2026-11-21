Депутат Госдумы РФ Журова: «У IBU есть хорошая отмазка, чтобы не допускать россиян»

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова поделилась мнением о решении Международного союза биатлонистов (IBU) от 20 ноября оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных турниров.

«Они ведь так и не поменяли в своем уставе пункт, что у них нейтральные спортсмены не существуют как класс. И они оставляют все как есть специально, чтобы сказать: «Ребята, извините, а кого мы будем допускать? Вот вернут вам флаг и гимн, тогда мы решение и примем. А сейчас мы не готовы менять наш устав». Они якобы такие принципиальные, и в этом плане у них есть хорошая отмазка», — заявила Журова.

По мнению депутата, у союза нет формальных препятствий для допуска россиян.

«При желании они же могут дать не нейтральный статус, а обычный. Но в целом они понимают, что большинство соревнований пройдет в Европе, опять будут скандалы, разборки. Они этого не хотят, не собираются суетиться на этот счет, им проще просто не допускать — и все», — добавила Журова.

В сентябре конгресс IBU в Берхтесгадене не включил вопрос о возвращении россиян в повестку. Незадолго до этого SBR направила в IBU письмо с конкретными предложениями по восстановлению, однако до заседания исполкома дело не дошло.

В декабре 2025 года СБР, Паралимпийский комитет России и группа спортсменов подали иск против IBU в Спортивный арбитражный суд (CAS). Заседание состоялось еще 13 мая в Лозанне, но вердикт до сих пор не объявлен. Глава СБР Виктор Майгуров 16 ноября говорил, что решение CAS может выйти в течение месяца. Мнения внутри российского лагеря при этом расходятся: экс-президент СБР Владимир Драчев в тот же день, что и Журова, призвал спортсменов не ждать скорого пересмотра позиции IBU — «надо быть готовыми и смириться с этим».