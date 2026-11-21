Васильев о решении CAS по возможному допуску российских биатлонистов: «Думаю, вердикт будет в нашу пользу»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в комментарии для «СЭ» поделился мнением о возможном допуске российских биатлонистов.

«Все мы ждем решения CAS. Думаю, вердикт будет в нашу пользу. Потому что нет никаких оснований для нашего отстранения. Наши биатлонисты не нарушили ни одного пункта устава международной федерации биатлона. А раз не нарушили, то на каком основании их отстранили? Только по политическим мотивам, но их не должно быть в спорте», — сказал Васильев «СЭ».

20 ноября Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил, что статус отстраненных организаций — Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона — остался без изменений по итогам заседания исполкома организации.

16 ноября президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров предположил, что решение CAS по допуску российских биатлонистов ожидается в ближайший месяц.

Российские биатлонисты отстранены от международных стартов с 2022 года.