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Зайцева не считает провалом результаты россиянок в гонке преследования в Рупольдинге

Микеле Антонов
Ольга Зайцева.
Фото Антон Сергиенко

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала итоги женской гонки преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

«Ничего страшного. Это всего лишь проходящий соревновательный этап. Кристине Резцовой тяжело быть все время на высоте. Бывают спады, немного тяжело. Наша цель — Олимпиада. Резцова в эстафете хорошо бежит. Она свои ошибки, думаю, знает и исправит. 25-е, 29-е место не провал. По одному старту судить не надо. Казакевич сегодня хорошо отстреляла. Каждая из девочек может где-то показать результат. Они набираются опыта. Все идет своим путем», — сказала Зайцева «СЭ».

16 января норвежка Марте Олсбю-Ройселанн выиграла гонку преследования на 10 км на этапе Кубка мира в Германии. Второй стала шведка Эльвира Эберг. Замкнула тройку ее сестра Ханна Эберг.

14-е место заняла Ирина Казакевич — это лучший показатель у женской сборной России. Она стартовала 35-й и смогла отыграть 21 позицию.

Сборная России по биатлону
Марта Ольсбу Ройселанн
Ольга Зайцева (биатлон)
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