Сборная Украины объявила состав на пятый этап Кубка мира в Оберхофе

Тренерский штаб сборной Украины объявил состав на пятый этап Кубка мира по биатлону, который пройдет в немецком Оберхофе.

На данный момент в списке по 7 мужчин и женщин, но после спринтерских гонок по одному спортсмену будет отправлено на этап Кубка IBU.

Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Руслан Ткаленко, Артем Тищенко, Тарас Лесюк.

Женщины: сестры Семеренко, Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Дарья Блашко, Екатерина Бех.

Пятый и шестой этапы Кубка мира пройдут в немецком Оберхофе 8-10 и 13-17 января, два первых этапа Кубка IBU — в немецком Арбере (14-17 и 20-23 января).