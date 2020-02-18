Логинов не примет участия в сингл-миксте
13:53
Как стало известно «СЭ», победитель спринта Александр Логинов не выступит в сингл-миксте. Мотивировка: бежать всю программу — слишком большая нагрузка, передает из Антерсельвы спецкор «СЭ» Владимир Иванов.
Ранее 28-летний Логинов выиграл спринтерскую гонку на ЧМ-2020 в Италии, и стал третьим в гонке преследования.
Биатлонист занимает четвертую строчку в общем зачете Кубка мира. Логинов уступает только французам Мартену Фуркаду и Кантену Фийону Майе, норвежцу Йоханнесу Бе.
Одиночная смешанная эстафета на ЧМ-2020 пройдет 20 февраля.
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