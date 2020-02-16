Логинов поднялся на четвертое место в общем зачете Кубка мира
Россиянин Александр Логинов завоевал бронзу в гонке преследования на чемпионате мира в Антхольце. После этого он поднялся на четвертую строчку в общем зачете Кубка мира.
Лидерство сохраняет француз Мартен Фуркад.
Общий зачет (м)
1 (1). Мартен Фуркад (Франция) — 692 (+43)
2 (2). Кантен Фийон Майе (Франция) — 622 (+36)
3 (3). Йоханнес Бе (Норвегия) — 576 (+54)
4 (6). Александр Логинов (Россия) — 544 (+48)
5 (4). Тарьей Бе (Норвегия) — 542 (+38)
6 (5). Симон Дестье (Франция) — 536 (+34)
13 (12). Матвей Елисеев (Россия) — 361 (0)
34 (33). Евгений Гараничев (Россия) — 111 (+7)
40 (38). Никита Поршнев (Россия) — 90 (+2)
55 (53). Кирилл Стрельцов (Россия) — 46 (0)
59 (57). Эдуард Латыпов (Россия) — 39 (0)
66 (63). Дмитрий Малышко (Россия) — 32 (0)
68 (68). Антон Бабиков (Россия) — 27 (0)
Гонка преследования (м)
1 (3). Эмильян Жаклен (Франция) — 184 (+60)
2 (1). Кантен Фийон Майе (Франция) — 176 (+36)
3 (4). Йоханнес Бе (Норвегия) — 174 (+54)
4 (2). Мартен Фуркад (Франция) — 170 (+43)
5 (6). Александр Логинов (Россия) — 161 (+48)
6 (5). Тарьей Бе (Норвегия) — 155 (+38)
21 (18). Матвей Елисеев (Россия) — 59 (0)
33 (28). Евгений Гараничев (Россия) — 38 (+7)
48 (44). Дмитрий Малышко (Россия) — 16 (0)
49 (47). Никита Поршнев (Россия) — 15 (+2)
63 (56). Эдуард Латыпов (Россия) — 3 (0)