Логинов поднялся на четвертое место в общем зачете Кубка мира

Россиянин Александр Логинов завоевал бронзу в гонке преследования на чемпионате мира в Антхольце. После этого он поднялся на четвертую строчку в общем зачете Кубка мира.

Лидерство сохраняет француз Мартен Фуркад.

Общий зачет (м)

1 (1). Мартен Фуркад (Франция) — 692 (+43)

2 (2). Кантен Фийон Майе (Франция) — 622 (+36)

3 (3). Йоханнес Бе (Норвегия) — 576 (+54)

4 (6). Александр Логинов (Россия) — 544 (+48)

5 (4). Тарьей Бе (Норвегия) — 542 (+38)

6 (5). Симон Дестье (Франция) — 536 (+34)

13 (12). Матвей Елисеев (Россия) — 361 (0)

34 (33). Евгений Гараничев (Россия) — 111 (+7)

40 (38). Никита Поршнев (Россия) — 90 (+2)

55 (53). Кирилл Стрельцов (Россия) — 46 (0)

59 (57). Эдуард Латыпов (Россия) — 39 (0)

66 (63). Дмитрий Малышко (Россия) — 32 (0)

68 (68). Антон Бабиков (Россия) — 27 (0)

Гонка преследования (м)

1 (3). Эмильян Жаклен (Франция) — 184 (+60)

2 (1). Кантен Фийон Майе (Франция) — 176 (+36)

3 (4). Йоханнес Бе (Норвегия) — 174 (+54)

4 (2). Мартен Фуркад (Франция) — 170 (+43)

5 (6). Александр Логинов (Россия) — 161 (+48)

6 (5). Тарьей Бе (Норвегия) — 155 (+38)

21 (18). Матвей Елисеев (Россия) — 59 (0)

33 (28). Евгений Гараничев (Россия) — 38 (+7)

48 (44). Дмитрий Малышко (Россия) — 16 (0)

49 (47). Никита Поршнев (Россия) — 15 (+2)

63 (56). Эдуард Латыпов (Россия) — 3 (0)