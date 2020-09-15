«Пляжники» вылетели на чемпионат Европы. Это первый международный старт для России за полгода

Сегодня в Юрмале стартует чемпионат Европы по пляжному волейболу. Из-за сложностей с международными перелетами, вызванными пандемией коронавируса, до последнего было непонятно, сможет ли в соревнованиях принять участие российская команда. К счастью, вопрос удалось разрешить положительно.

— Команда вылетела вчера вечером, — сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко. — Полетели чартером, прямо из Анапы, где днем завершился «Париматч Кубок России». По-другому было никак, рейсов нет. В последний момент удалось получить визы, встать в календарный план Минспорта и получить разрешение от властей на въезд и выезд. Ситуация была напряженная, но все-таки семь наших пар отправились в Латвию. В 17 они закончили играть в Анапе, а, учитывая разницу во времени, уже в 20 были в Юрмале. Сегодня девушки начинают играть.

Россию на чемпионате Европы представят действующие чемпионы мира Вячеслав Красильников и Олег Стояновский, вице-чемпионы Европы-2019 Илья Лешуков и Константин Семенов, а также Никита Лямин и Тарас Мыськив. В женской сетке от нашей страны сразу четыре пары: Екатерина Бирлова/Екатерина Уколова, Мария Бочарова/Мария Воронина, Надежда Мокрогузова/Светлана Холомина и Ксения Дабижа/Дарья Рудых. (Владимир Иванов)