Стояновский и Лешуков стали чемпионами России по пляжному волейболу

Олег Стояновский и Илья Лешуков стали победителями финала чемпионата России по пляжному волейболу, который прошел в Анапе.

В решающем матче Стояновский и Лешуков обыграли Федора Сабаева и Дмитрия Веретюка со счетом 2-0 (21:11, 21:11). Бронзовые медали завоевали Алексей Архипов и Владислав Панченко, победившие Вячеслава Красильникова и Владислава Рейнсона — 2-1 (21:15, 15:21, 15:13).

В женском турнире чемпионками России стали Мария Егорова и Мария Лазуренко. В финале они победили Полину Тышкевич и Дарью Рудых — 2-0 (21:13, 22:20).

Третье место заняли Елизавета Лудкова и Арина Ряжнова, которые в матче за бронзу обыграли Анну Савельеву и Екатерину Храмцову — 2-0 (21:13, 21:16).

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