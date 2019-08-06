Центровой казанского УНИКСа Артем Клименко пропустит чемпионат мира, сообщают "Известия". У него обнаружены проблемы с голеностопным суставом. Баскетболист приехал на сборы в Новогорск, но не прошел медицинское обследование. В квалификации ЧМ-2019 Клименко принял участие в семи матчах, в среднем набирая 4,4 очка и 1,6 подбора за девять минут игрового времени.

Клименко – второй центровой после Тимофея Мозгова из "Химок", который не сможет помочь сборной России. Турнир пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. Российская команда сыграет в одной группе с командами Аргентины, Нигерии и Кореи.