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7 февраля 2025, 21:23

Российские баскетболистки победили сборную Белоруссии в первом матче Кубка Халипского

Алина Савинова

Сборная России по баскетболу одержала победу над соперницами из Белоруссии в первом матче Кубка Халипского — 82:61.

Ответная встреча состоится в субботу, 8 февраля. Начало — в 16.30 по московскому времени.

Соревнования с участием национальных команд России и Белоруссии проходят на арене «Falcon Club» в Минске.

Российские и белорусские баскетболисты не выступают на международных турнирах под эгидой FIBA с 2022 года из-за ситуации на Украине.

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Баскетбол
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