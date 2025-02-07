Российские баскетболистки победили сборную Белоруссии в первом матче Кубка Халипского
Сборная России по баскетболу одержала победу над соперницами из Белоруссии в первом матче Кубка Халипского — 82:61.
Ответная встреча состоится в субботу, 8 февраля. Начало — в 16.30 по московскому времени.
Соревнования с участием национальных команд России и Белоруссии проходят на арене «Falcon Club» в Минске.
Российские и белорусские баскетболисты не выступают на международных турнирах под эгидой FIBA с 2022 года из-за ситуации на Украине.
Новости
24 апр 2025 12:30
11
29 сен 2022 13:00
8
18 мая 2022 16:10
53