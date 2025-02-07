Российские баскетболистки победили сборную Белоруссии в первом матче Кубка Халипского

Сборная России по баскетболу одержала победу над соперницами из Белоруссии в первом матче Кубка Халипского — 82:61.

Ответная встреча состоится в субботу, 8 февраля. Начало — в 16.30 по московскому времени.

Соревнования с участием национальных команд России и Белоруссии проходят на арене «Falcon Club» в Минске.

Российские и белорусские баскетболисты не выступают на международных турнирах под эгидой FIBA с 2022 года из-за ситуации на Украине.