На «УГМК Арене» в Екатеринбурге установлен рекорд посещаемости матча в женском баскетболе

На первом матче финальной серии премьер-лиги между УГМК и «Надеждой» установлен рекорд посещаемости в российском женском баскетболе, сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба.

Игра прошла на «УГМК Арене» в Екатеринбурге и завершилась со счетом 91:83 в пользу хозяек площадки. На матче присутствовали 10345 человек. Это рекордный показатель в женском баскетболе в России.

«УГМК Арена» открылась 10 марта. Ее вместимость составляет более 12 тысяч зрителей.