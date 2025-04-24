На «УГМК Арене» в Екатеринбурге установлен рекорд посещаемости матча в женском баскетболе
На первом матче финальной серии премьер-лиги между УГМК и «Надеждой» установлен рекорд посещаемости в российском женском баскетболе, сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба.
Игра прошла на «УГМК Арене» в Екатеринбурге и завершилась со счетом 91:83 в пользу хозяек площадки. На матче присутствовали 10345 человек. Это рекордный показатель в женском баскетболе в России.
«УГМК Арена» открылась 10 марта. Ее вместимость составляет более 12 тысяч зрителей.
Источник: https://t.me/ummcthebest/6377
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