Кириленко раскритиковал судей после поражения от Аргентины

Президент Российский федерации баскетбола Андрей Кириленко прокомментировал исход последнего матча первого раунда чемпионата мира сборной России против Аргентины (61:69).

— Поражение, за которое не стыдно? Хорошая формулировка, — сказал Кириленко. — Хочется отдать должное команде, мы стараемся. Это радует.

Порой кажется, что 34 минут мы играем как команда чемпионата мира, а оставшиеся шесть — как детская. Это расстраивает. Аргентина выиграла по делу, но у меня очень большие претензии к судейству.

На чемпионате мира не может быть судейства такого уровня в определенных моментах. Еще раз: не из-за судейства мы проиграли, но не может судья становится героем матча и участвовать во всех эпизодах, такое недопустимо. (Дмитрий Кузнецов)

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