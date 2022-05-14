Воронцевич считает, что УНИКС не хватало травмированных игроков

Форвард УНИКС Андрей Воронцевич прокомментировал поражения от «Зенита» в полуфинале Единой лиги ВТБ. Казанская команда проиграла серию — 1-3.

«Безусловно, нам не хватало выбывших из-за травм Джекири и Мэйо. Хочу сказать спасибо команде, тренерам и, конечно же, болельщикам, которые всей душой поддерживали нас в «Баскет-холле». Проанализируем игру и разберем свои ошибки на подборах и при передачах. Теперь нужно готовиться к «бронзовой» серии с «Локомотивом-Кубанью». У краснодарцев очень голодная до побед команда, что показали их полуфинальные матчи с ЦСКА. Нас ждет крайне непростое противостояние», — цитирует пресс-служба клуба Воронцевича.

«Зенит» впервые в истории вышел в финал турнира и встретится с ЦСКА. УНИКС сыграет с «Локомотивом-Кубанью» за третье место.