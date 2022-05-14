Корстин: «У УНИКСа в обоих матчах в Казани Хезонья не смог в полной мере себя проявить»

Генеральный директор Единой лиги ВТБ, призер Олимпийских игр Илона Корстин считает, что самый ценный игрок по итогам регулярного чемпионата, форвард УНИКСа Марио Хезонья не смог проявить себя в домашних матчах против «Зенита».

«У УНИКСа в обоих матчах в Казани не смог в полной мере себя проявить Марио Хезонья, признанный MVP регулярного сезона. От игры хорвата зависит результат команды, «Зенит» смог выстроить очень грамотную защиту против него, использовались «сдваивания», часто Марио даже не мог получить мяч, его постоянно плотно опекали. Серия «Зенит» — УНИКС была очень упорной, в каждом матче была равная борьба и жесткая защита до последних минут. Сегодня лидер в матче менялся 19 раз, но в конце в составе «Зените» нашлись два игрока, которые и вывели команду в финал, — это Джордан Ллойд и Билли Бэрон, набравшие на двоих 40 очков.

Хотелось бы отдельно поздравить санкт-петербургский клуб — это их первый выход в финал Единой Лиги ВТБ. В итоге мы видим, что исходы полуфиналов получились объективными — две сильнейшие команды регулярного сезона — ЦСКА и «Зенит» — показали свой класс, выиграв серии с одинаковым счетом 3-1. Именно в битве двух столиц, теперь в серии до четырех побед, определится обладатель Кубка Белова», — цитирует ТАСС Корстин.

Первый матч финальной серии Единой лиги ВТБ ЦСКА — «Зенит» состоится 20 мая в Москве. Серия будет длиться до четырех побед одной из команд.