Американский форвард Карвер покидает «Зенит»

По завершении срока контракта «Зенит» покидает форвард Аарон Карвер, сообщает сайт команды.

Американский баскетболист прибыл в Санкт-Петербург в марте 2022 года, когда команду покинули все иностранные игроки. Дебют Карвера в Единой лиги ВТБ помог «Зениту» одержать важные победы в самый непростой период.

Форвард принял участие в 6 матчах (2 — в стартовой пятерке), набирая 2,8 очка, 4,0 подбора, 0,6 передачи в среднем за 14 минут на паркете.