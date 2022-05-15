Американский форвард Карвер покидает «Зенит»
По завершении срока контракта «Зенит» покидает форвард Аарон Карвер, сообщает сайт команды.
Американский баскетболист прибыл в Санкт-Петербург в марте 2022 года, когда команду покинули все иностранные игроки. Дебют Карвера в Единой лиги ВТБ помог «Зениту» одержать важные победы в самый непростой период.
Форвард принял участие в 6 матчах (2 — в стартовой пятерке), набирая 2,8 очка, 4,0 подбора, 0,6 передачи в среднем за 14 минут на паркете.
Источник: https://bc-zenit.com/archives/news/5944
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