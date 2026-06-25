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Корстин о финансовом состоянии Единой лиги: «У многих команд сокращается бюджет, сейчас непростые времена»

Дарик Агаларов
корреспондент

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин рассказала «СЭ» о финансовых проблемах организации.

— Насколько тяжело сейчас в финансовом плане?

— Сейчас трудные времена для всех с финансовой точки зрения. Мы потеряли «Пари Нижний Новгород», который не нашел деньги на следующий сезон. Очень печально для лиги. «Пари Нижний Новгород» — это клуб, который провел в лиге 15 сезонов, 11 из которых играл в плей-офф. У многих команд сокращается бюджет. Сейчас непростые времена. Но мы стараемся делать нашу работу качественно в тех условиях, которые сейчас есть.

В сезоне-2026/27 в Единой лиге ВТБ примут участие 12 команд.

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Баскетбол
Илона Корстин
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