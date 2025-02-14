Стэнли Уиттакер может перейти в «Парму»

Бывший разыгрывающий «Уралмаша» Стэнли Уиттакер (30 лет, 183 см) может продолжить карьеру в России. По информации «СЭ», американский баскетболист выбирает между «Пармой» и несколькими клубами из Западной Европы.

Решение должно быть принято в ближайшие дни. Вариант с пермским клубом — один из приоритетных для игрока. В текущем сезоне Лиги ВТБ Уиттакер сыграл в 20 матчах за «Уралмаш», в среднем набирая 13,3 очка (больше только у Джеремайя Мартина), 3,9 передачи и 2,7 подбора.

Ранее Стэнли выступал в чемпионатах Италии, Германии, Австрии и Литвы.