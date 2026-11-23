«Енисей» арендовал форварда ЦСКА Чадова до конца сезона

Форвард ЦСКА Александр Чадов перешел в «Енисей» на правах аренды, сообщает пресс-служба красноярского клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона-2026/27.

25-летний баскетболист выступал за армейцев с лета 2025 года.

В сезоне-2025/26 Чадов провел 33 матча в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем 4,0 очка и делая 2,6 подбора за 9,8 минуты. В этом сезоне форвард сыграл четыре матча, в среднем набирая 5,5 очка и делая 2,5 подбора.

Ранее Чадов выступал за «Нижний Новгород», с которым выиграл Кубок России в 2023 году.