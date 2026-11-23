Жан-Шарль, Хаджибегович и Рейнольдс вошли в символическую пятерку недели Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ объявила символическую пятерку лучших игроков по итогам матчей регулярного чемпионата с 16 по 22 ноября.

В список включены Ален Хаджибегович («Локомотив-Кубань»), Крис Клемонс («Уралмаш»), Джален Рейнольдс (УНИКС), Андрей Саврасов («Самара») и Ливио Жан-Шарль (ЦСКА).

Символическая пятерка Единой лиги ВТБ с 16 по 22 ноября:

Ален Хаджибегович («Локомотив-Кубань») — 19 очков, 14 подборов, 3 передачи.

Крис Клемонс («Уралмаш») — 24,5 очка, 4 передачи, 55,6 реализации трехочковых бросков.

Джален Рейнольдс (УНИКС) — 25 очков, 7 подборов, 3,5 передачи.

Андрей Саврасов («Самара») — 22 очка, 5 подборов, 4 передачи.

Ливио Жан-Шарль (ЦСКА) — 8 очков, 11 подборов, 3 передачи.