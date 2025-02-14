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14 февраля 2025, 20:20

Швед: «Команды из топ-4 Единой лиги ВТБ примерно равны»

Атакующий защитник «Зенита» Алексей Швед в интервью «СЭ» поделился мнением об уровне команд Единой лиги ВТБ.

— За короткий период вы обыграли ЦСКА и УНИКС. Да, казанцы играли без трех важных игроков, но чувствуется, что «Зенит» посильнее прямых конкурентов?

— Команды из топ-4 примерно равны. Со всеми будут тяжелые игры. Что касается матча с УНИКСом, то мы хорошо провели три четверти. Вторую — провалили. Было много потерь, они убегали в быстрые отрывы, оторвались на серьезное расстояние. После перерыва собрались. Тренер объяснил, как надо перестроиться, как двигать мяч, как легче реализовывать наш потенциал в нападении. В одной только третьей четверти у нас было больше открытых бросков, чем за всю первую половину.

— Паскуаль был очень зол в перерыве?

— Конечно. Нельзя так расслабляться в игре с прямым конкурентом. Проиграли четверть с разницей 15 очков. Была куча потерь, много плохих бросков... Если хочешь результата, то нужно поменьше таких четвертей. Нужно постоянно играть как в третьей и четвертой десятиминутках.

Алексей Швед.«Давно не видел такой классной атмосферы в команде». Швед — о «Зените» и обмене Дончича

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БК Зенит
Алексей Швед
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