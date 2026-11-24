18 баскетболистов вошли в состав сборной России на матч с «Локомотивом-Кубанью»

Мужская сборная России по баскетболу приступила к тренировкам в учебно-тренировочном центре «Новогорск». В распоряжении главного тренера национальной команды Зорана Лукича находятся 18 игроков, сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

Сбор продлится до 27 ноября, после чего команда отправится в Краснодар. Там 29 ноября сборная России проведет товарищеский матч с «Локомотивом-Кубанью», приуроченный к 80-летию краснодарского клуба. Игра начнется в 15.00 по московскому времени.

Состав сборной России:

Защитники: Глеб Бухалов (ЦСКА-2), Роман Ворсулев («Локомотив-Кубань»), Кирилл Григорий (ЦСКА-2), Иван Зайцев (ЦСКА), Антон Карданахишвили («Уралмаш»), Тимофей Самойленко (ЦСКА-2), Антон Суйконен («Зенит-М»), Александр Шендеров («Автодор»).

Форварды: Михаил Беленицкий (УНИКС), Егор Евстафьев («Зенит»), Андрей Малинин (МБА), Сергей Новиков (ЦСКА-2), Павел Рябков («Локомотив-Кубань»), Лев Свинин («БЕТСИТИ ПАРМА»), Максим Ферябников («ЦСКА-Юниор»).

Центровые: Илья Кривых («Уралмаш»), Захар Лавренов («ЧБК»), Максим Огарков (МБА).