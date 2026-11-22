ЦСКА в овертайме обыграл УНИКС и одержал 11-ю победу подряд в Единой лиге ВТБ

ЦСКА дома обыграл УНИКС в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 100:94 ОТ.

Встреча прошла 22 ноября в московском «Мегаспорте».

Основное время завершилось вничью — 83:83. В овертайме армейцы оказались сильнее — 17:11.

ЦСКА одержал 11-ю победу подряд со старта сезона и лидирует в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. УНИКС потерпел третье поражение в 11 матчах и занимает третье место.

В следующем матче ЦСКА 4 декабря сыграет на выезде с «Уралмашем», а УНИКС 6 декабря примет «Локомотив-Кубань».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — УНИКС (Казань) — 100:94 ОТ (20:26, 26:25, 21:20, 16:12, 17:11)

22 ноября. Москва. «Мегаспорт»