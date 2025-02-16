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16 февраля 2025, 20:13

Президент Единой лиги ВТБ о Матче всех звезд: «В НБА — про деньги, у нас — душа»

Артем Бухаев
Корреспондент

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко подвел итоги Матча всех звезд, который состоялся в воскресенье, 16 февраля в Москве на «ВТБ Арене парк».

По итогам встречи команда «Хозяев», составленная из российских игроков, со счетом 124:107 победила «Гостей», за которых выступали легионеры.

— Не буду сравнивать и обижать коллег из Америки. У них это все-таки трехдневный уикэнд, это про деньги. У нас все-таки про душу. Сжатый формат, который идет на протяжении трех часов. Всевозможные шоу держат зал. Сложно сравнивать. В НБА — про деньги, здесь про душу.

— Вы довольны тем, каким получился Матч звезд?

— Не у меня надо спрашивать. Думаю, что довольны прежде всего зрители. Все восхищены тем, что мы сделали. Мы этим очень довольны.

— Постоянно идут разговоры о самом популярном виде спорта. Называют футбол, фигурное катание, хоккей. Но не баскетбол. Вам не обидно?

— Потому что баскетбол отдельно от всех. Есть все виды спорта, а мы — именно душа. Баскетбол — умная игра. Как сказал один чемпион мира по шахматам: «Если бы не играл в шахматы, то играл бы в баскетбол». Почему? Это следующая умная игра после шахмат.

Самым ценным игроком Матча всех звезд Единой лиги ВТБ-2025 стал Никита Курбанов, который набрал 20 очков и сделал 7 подборов.

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