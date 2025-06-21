Курбанов: «Чувствую в себе силы выступать на высоком уровне»

Форвард ЦСКА Никита Курбанов прокомментировал продление контракта с московским клубом. 38-летний россиянин подписал однолетнее соглашение. Игрок является воспитанником ЦСКА.

«Выступления за команду моего родного клуба, под руководством классного тренерского штаба, рядом с замечательными партнерами и персоналом, чувство единения с нашими потрясающими болельщиками, возможность бороться за титулы доставляют мне огромное удовольствие. Счастлив, что продолжу носить форму ЦСКА и добывать для нас всех новые победы. Чувствую в себе силы выступать на высоком уровне и с нетерпением жду возвращения на площадку», — цитирует пресс-служба клуба Курбанова.

В сезоне-2024/25 Курбанов принял участие в 49 матчах Единой лиги ВТБ, набирая в среднем 3,7 очка, 3,8 подбора и 1,3 передачи.