Секулич стал новым главным тренером баскетбольного «Зенита»

Александер Секулич возглавил «Зенит», сообщает пресс-служба питерской баскетбольной команды.

Контракт с 47-летним словенским специалистом рассчитан на сезон-2025/26 с возможностью продления по схеме «1+1». Секулич стал четвертым главным тренером в истории «Зенита». На этом посту он сменил испанца Хавьера Паскуаля, который покинул клуб 17 июня в связи с истечением срока соглашения.

Последним местом работы словенца на клубном уровне был «Локомотив-Кубань», который он тренировал с 2022 по 2024 год. При нем краснодарцы во второй раз в своей истории дошли до финала Единой лиги ВТБ в сезоне-2022/23 и стали серебряными призерами Суперкубка-2023.

С 2020 года Секулич также возглавляет сборную Словении. Под его руководством национальная команда впервые квалифицировалась на Олимпиаду и сразу же дошла до полуфинала на Играх в Токио.