ЦСКА предложил новый контракт Ливио Жан-Шарлю

Как стало известно «СЭ», ЦСКА заинтересован в сохранении французского центрового Ливио Жан-Шарля.

Армейцы сделали предложение 32-летнему бигмену о продлении контракта. Жан-Шарль пока не дал согласия и изучает рынок (ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Мурсии»).

Если Ливио останется, то он проведет пятый сезон в ЦСКА. Француз — один из самых стабильных и эффективных легионеров Единой лиги в период отстранения российских клубов от еврокубков. В сезоне-2024/25 Жан-Шарль сделал ключевой блок-шот в финальной серии против «Зенита», а в сезоне-2025/26 стал вторым по эффективности в своей команде (16,4, больше только у Мело Тримбла) и третьим по результативности (12,0).