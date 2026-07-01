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1 июля, 10:50

Касаткин продолжит выступать за «Енисей»

Алина Савинова

«Енисей» объявил, что форвард Даниил Касаткин останется в команде. Контракт 27-летнего игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2026/27.

Касаткин является воспитанником системы ЦСКА. Некоторое время он жил в США, а в 2019 году вернулся в Россию, где также выступал за «Химки» и МБА.

В сезоне-2025/26 форвард провел 20 матчей за «Енисей», набирая в среднем 5,4 очка, 1,8 подбора, 1,9 передачи, 0,4 перехвата и 0,1 блокшота за 20 минут на площадке.

21 июня 2025 года Касаткин был задержан в парижском аэропорту Шарль-де-Голль по запросу США. Россиянина обвиняли в причастности к хакерской сети, однако 8 января баскетболист был возвращен на родину в обмен на иноагента.

Источник: Официальный сайт БК «Енисей»
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Баскетбол
БК Енисей
Даниил Касаткин
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