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УНИКС объявил об уходе Белоусова и Халилулаева

Игнат Заздравин
Корреспондент

Защитники Иван Белоусов и Магомеднаби Халилулаев покидают УНИКС, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Белоусов выступал за УНИКС с 2025 года. В прошедшем сезоне он провел 18 матчей, в которых набирал в среднем 2,7 очка и 1,2 подбора за 10 минут на паркете. До этого Белоусов играл в «Тамбове» и МБА.

Халилулаев на протяжении двух лет выступал за команды системы УНИКСа. Он 6 раз отыграл в Единой лиге ВТБ, набирая 0,3 очка, 0,3 передачи и 0,3 подблора. В 18 матчах молодежной Лиги ВТБ на его счету в среднем 20,3 очка, 5,3 подбора, 3,7 передачи и 2,1 перехвата за игру.

Источник: БК УНИКС
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БК УНИКС
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