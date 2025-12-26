Пистиолис: «Самым интересным моментом матча ЦСКА с «Локомотивом-Кубань» я бы назвал вторую четверть»

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал победу над «Локомотивом-Кубань» (89:81) в матче четвертого тура Basket Cup.

«Матч получился непростым — нам пришлось преодолевать определенные сложности, повреждения игроков. Но в итоге мы смогли собраться и показать тот баскетбол, который должны были — как в защите, так и в нападении. Это помогло нам добиться результата, на который мы рассчитывали. Самым интересным моментом матча я бы назвал вторую четверть. Мы начали ее так, словно совсем выпали из игры, но смогли правильно среагировать, поймать атакующий ритм и выдать мощный рывок, который позволил нам создать хорошее преимущество», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба турнира.

ЦСКА с 5 очками занимает первое место в группе А. Локомотив-Кубань» (3 балла) находится на чевтертой строчке.

Следующий матч армейцы проведут 9 января против сербского клуба «Мега», а «Локомотив-Кубань» 22 января сыграет с «БЕТСИТИ Парма».